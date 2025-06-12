Писториус отверг рассмотрение поставок ракет Taurus Украине

Борис Писториус (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Германия не планирует передать крылатые ракеты Taurus Украине, сообщил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает «РБК Украина».

«Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это [поставку ракет]? Я отвечаю вам: нет!» — заявил Писториус на брифинге. Министр 12 июня прибыл в столицу Украины с необъявленным визитом.

С Зеленским он обсудил план поставок Киеву немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T. По словам президента Украины, он рассчитан на три года.

Крылатая ракета TAURUS — дальнобойная ракета «воздух — земля». Она способна развивать скорость до 900 км/ч и нести до 480 кг взрывчатки. Дальность поражения составляет 500 км.

В конце мая немецкий канцлер Фридрих Мерц подтвердил, что Германия готова обеспечить Украину дальнобойным оружием, а также начать его совместное производство. О том, что Украина и ФРГ работают над поставками ракет Taurus Киеву, сообщил также Зеленский.

Ранее в том же месяце правительство Германии отказалось впредь публично обсуждать вопрос о поставках ракет Taurus на Украину. Тогда официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Берлин в попытках скрыть факт поставки ракет Киеву.

Желание Германии отправить Украине Taurus в Кремле расценили как «дальнейшее провоцирование войны».