В Россию привезли девочку, брошенную после рождения в аэропорту Антальи
В Россию привезли девочку Николь, которую мать Екатерина Бурназкина новорожденной бросила в аэропорту в Анталье, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в телеграм-канале.
«В Генконсульстве России в Анталье ребенку оформили свидетельство о рождении и российское гражданство. Дипломаты обратились в мой адрес с просьбой о содействии в возвращении девочки на Родину. И вот сегодня встречаем малышку в России», — рассказала она.
Мать девочки задержали в Турции в октябре 2024 года и возбудили уголовное дело после того, как она родила ребенка в туалете аэропорта и оставила его там. Новорожденного нашла уборщица. Гражданка России собиралась улетать в Москву, но ее успели задержать до вылета. В феврале суд в Анталье приговорил ее к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство близкого родственника.
Правоохранительные органы Турции задержали и мать Бурназкиной Елену, так как женщины вместе планировали улететь в Россию. Однако позже Елену оправдали.
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