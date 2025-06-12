В Россию привезли девочку, брошенную после рождения в аэропорту Антальи

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В Россию привезли девочку Николь, которую мать Екатерина Бурназкина новорожденной бросила в аэропорту в Анталье, рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в телеграм-канале.

«В Генконсульстве России в Анталье ребенку оформили свидетельство о рождении и российское гражданство. Дипломаты обратились в мой адрес с просьбой о содействии в возвращении девочки на Родину. И вот сегодня встречаем малышку в России», — рассказала она.

Мать девочки задержали в Турции в октябре 2024 года и возбудили уголовное дело после того, как она родила ребенка в туалете аэропорта и оставила его там. Новорожденного нашла уборщица. Гражданка России собиралась улетать в Москву, но ее успели задержать до вылета. В феврале суд в Анталье приговорил ее к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство близкого родственника.

Правоохранительные органы Турции задержали и мать Бурназкиной Елену, так как женщины вместе планировали улететь в Россию. Однако позже Елену оправдали.