Суд в Турции приговорил к 15 годам родившую ребенка в аэропорту россиянку

Екатерина Бурнашкина (Фото: Alparslan Cınar / DHA)

Суд в турецкой Анталье приговорил к 15 годам лишения свободы россиянку Екатерину Бурназкину, оставившую свою новорожденную дочь в туалете аэропорта, сообщила GazetemRU.

«Екатерина Бурназкина приговорена к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство близкого родственника», — постановил судья 4-го суда присяжных Антальи.

ТАСС уточнил со ссылкой на материалы дела, что в СМИ фамилию россиянки писали как «Бурназкина», однако в документах она записана как «Бурнашкина».

В октябре 2024 года Бурназкина родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила его там. Новорожденного нашла уборщица. Гражданка России собиралась улетать в Москву, но ее успели задержать до вылета. Турецкие правоохранительные органы завели уголовное дело. Женщину задержали и отправили в изолятор. Бурназкина заявила, что не подозревала о своей беременности из-за лишнего веса. Правоохранительные органы Турции задержали и мать Бурназкиной, Елену, так как женщины вместе планировали улететь в Москву. Однако позже Елену оправдали.

Адвокаты из Министерства семьи Турции потребовали для Екатерины Бурназкиной самого сурового наказания. «Обвиняемая хладнокровно спланировала этот поступок. Она специально выбрала туалет для инвалидов, потому что такими туалетами реже пользуются», — заявили адвокаты. Однако Елена сказала, что туалет для инвалидов был ближайшим в аэропорту на тот момент и что у них не было злого умысла.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала о переговорах с дедушкой малышки, чтобы отдать новорожденную в кровную семью. Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик сообщил, что дипломаты ведут работу над перемещением новорожденной в Россию. По его словам, генконсульство оформило младенцу гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Адвокат защиты Айшегюль Кюбра Полат заявила, что вопрос о судьбе младенца решат отдельно.