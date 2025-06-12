Самолет с вернувшимися из плена российскими военными сел в Подмосковье
Самолет, доставивший в Россию вернувшихся в результате обмена с Украиной военнослужащих, сел в Подмосковье, передает ТАСС.
Минобороны ранее сообщило, что 12 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными. Число вернувшихся на родину не раскрыла ни одна из сторон. Сначала россияне находились на территории Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь.
Накануне помощник президента Владимир Мединский анонсировал «срочные санитарные» обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта начиная с 12 июня.
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