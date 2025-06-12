Путин присвоит звание Героя России погибшему за Днепром командиру Ищенко

Алексей Ищенко (Фото: победаипамять.рф)

Звание Героя России посмертно присвоят командиру роты, погибшему в боях на правом берегу Днепра летом 2022 года, Алексею Ищенко, пообещал президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

С просьбой присвоить Ищенко звание Героя России к президенту обратился Герой России, кавалер ордена Мужества майор Олег Пивоваров. Он сообщил, что вместе с Ищенко в 2022 году оборонялся на правом берегу Днепра.

По словам Пивоварова, во время боевых действий Ищенко командовал двумя танками, лично управлял дроном и корректировал артиллерию бригады. Командир получил тяжелое ранение и от потери крови скончался.

«Но он сказал последнюю фразу, которую услышали по радиостанции все бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас с неба посмотрю», — поделился Пивоваров.

Путин уверил, что выполнит просьбу майора. «Так и сделаем. Тем более что вы свидетель этого героизма. Что же может быть более объективным доказательством <...> того, что происходило», — добавил президент.

Ранее командира танкового полка Евгения Дараева, чье подразделение участвует в наступлении на территории Днепропетровской области, представили к званию Героя России. По словам командира танковой дивизии генерал-майора Александра Нилова, Дараев «отличился своими нестандартными действиями» и освободил больше всех в дивизии населенных пунктов.

В конце мая Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилой. В феврале Болилая, находясь на передовой, закрыла собой от осколков раненого солдата, получив при этом тяжелые ранения.