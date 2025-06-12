Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев
Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, пишет Tagesschau.
Министр собирается изучить ситуацию на Украине на месте и обсудить с украинским правительством предоставление Киеву новой военной помощи.
«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и занять позицию, когда Россия будет готова к серьезным переговорам», — заявил Писториус перед поездкой.
В конце мая канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил о расширении военной поддержки Киева. Тогда же Мерц анонсировал подписание меморандума о закупке систем вооружения большой дальности, произведенных на Украине.
Позднее немецкое Минобороны опубликовало сообщение о подписании оборонного соглашения. В нем уточняется, что Германия «профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине» в рамках обязательства инвестировать украинское производство вооружений.
Писториус в начале июня заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить первые дальнобойные системы в рамках совместного проекта Берлина и Киева через несколько недель. Россия осуждает военную помощь Запада Украине и подчеркивает, что она не изменит исхода конфликта, а лишь затянет его.
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