 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Министр обороны Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр обороны Германии Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, пишет Tagesschau.

Министр собирается изучить ситуацию на Украине на месте и обсудить с украинским правительством предоставление Киеву новой военной помощи.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и занять позицию, когда Россия будет готова к серьезным переговорам», — заявил Писториус перед поездкой.

Писториус рассказал, когда Украина получит первые дальнобойные системы
Политика
Борис Писториус

В конце мая канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил о расширении военной поддержки Киева. Тогда же Мерц анонсировал подписание меморандума о закупке систем вооружения большой дальности, произведенных на Украине.

Позднее немецкое Минобороны опубликовало сообщение о подписании оборонного соглашения. В нем уточняется, что Германия «профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине» в рамках обязательства инвестировать украинское производство вооружений.

Писториус в начале июня заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут получить первые дальнобойные системы в рамках совместного проекта Берлина и Киева через несколько недель. Россия осуждает военную помощь Запада Украине и подчеркивает, что она не изменит исхода конфликта, а лишь затянет его.

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Германия Киев Украина Борис Писториус
Материалы по теме
Борис Джонсон прибыл в Киев
Политика
Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев
Политика
Билл Гейтс решил направить значительную часть состояния на помощь Африке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
В Херсоне остановили троллейбусы из-за повреждения инфраструктуры Политика, 10:49
Сайт и приложение РЖД попали под DDoS-атаку Технологии и медиа, 10:38
Kronen Zeitung раскрыла имя напавшего на школу в Граце Общество, 10:23
Долгожители в управлении: что помогает не выгорать многие годыПодписка на РБК, 10:20
Длинные выходное — самое время открыть для себя новое вино Вино, 10:10
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Умер экс-губернатор Владимирской области Николай Виноградов Политика, 10:03
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Посол России рассказал об обещании Трампу Политика, 10:01
Как вести бизнес с самой закрытой страной мираПодписка на РБК, 10:00
Снижение ключевой ставки: какие финансовые акции покупать уже сейчас Инвестиции, 10:00
Новая музыка недели: Pulp, «Кровосток» и «Бонд с кнопкой» Life, 10:00
NYT узнала о подготовке Ираном плана удара на случай атаки Израиля Политика, 09:58
Зеленский заявил, что решение конфликта России и Украины «в руках» Трампа Политика, 09:48
Какие разработчики чипов для мозга могут обойти Neuralink Илона МаскаПодписка на РБК, 09:44