Человек погиб при обрушении камней на руднике в Якутии

Горняк погиб при обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии, еще один мужчина пострадал, сообщает региональный отдел МЧС в своем телеграм-канале.

Еще один человек получил ранения. Пострадавшего госпитализировали, его состояние удовлетворительное, уточнили в министерстве.

Об обрушении камней МЧС сообщило ранее ночью. Тогда в сообщении говорилось, что под завалами остались два человека. Всего на руднике работали 25 человек, уточнили в МЧС. Там отметили, что «задымленности, запыленности в руднике нет».

На месте работали 17 спасателей с тремя единицами техники. Позже в МЧС сообщили, что «работа рудника приостановлена», а на место едут следователи.

В середине апреля горная порода обрушилась в подземной горной выработке шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области. В тот момент в забое находились порядка 75 горняков, которые были подняты на поверхность. Два шахтера остались под завалами, с ними не могли выйти на связь.

Спустя сутки горняков нашли живыми, сообщил тогда врио главы региона Юрий Слюсарь.

До этого, в начале апреля, погиб рабочий, оказавшийся под завалом на шахте «Ново-Кальинская» (АО «Североуральский бокситовый рудник» в городе Североуральске Свердловской области. Тогда обвал горной породы произошел на высоте 1010 м.