Умер актер из «Лица со шрамом»

На 88-м году жизни умер американский актер Харрис Юлин, сыгравший в фильме «Лицо со шрамом», сообщает People.

Актер скончался в Нью-Йорке, у него остановилось сердце, сообщили его семья и менеджер Сью Лейбман.

Юлин родился в Лос-Анджелесе в ноябре 1937 года. Когда он был еще совсем младенцем, родители оставили мальчика в детском доме. Он воспитывался в русской семье в иудаизме.

Юлин — номинант на премию «Эмми» за работу в таких фильмах, как «Лицо со шрамом», «Прямая и явная угроза», «Тренировочный день» и в телесериалах — «Фрейзер», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Озарк».

В «Лице со шрамом» артист сыграл коррумпированного детектива из штата Майами — Мела Бернштейна, который пытался вымогать деньги у Тони Монтаны — персонажа Аль Пачино.

Юлин также участвовал в таких проектах, как сериал «Миллиарды», «Место под соснами» с Райном Гослингом.