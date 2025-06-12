Умер актер из «Лица со шрамом»
На 88-м году жизни умер американский актер Харрис Юлин, сыгравший в фильме «Лицо со шрамом», сообщает People.
Актер скончался в Нью-Йорке, у него остановилось сердце, сообщили его семья и менеджер Сью Лейбман.
Юлин родился в Лос-Анджелесе в ноябре 1937 года. Когда он был еще совсем младенцем, родители оставили мальчика в детском доме. Он воспитывался в русской семье в иудаизме.
Юлин — номинант на премию «Эмми» за работу в таких фильмах, как «Лицо со шрамом», «Прямая и явная угроза», «Тренировочный день» и в телесериалах — «Фрейзер», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Озарк».
В «Лице со шрамом» артист сыграл коррумпированного детектива из штата Майами — Мела Бернштейна, который пытался вымогать деньги у Тони Монтаны — персонажа Аль Пачино.
Юлин также участвовал в таких проектах, как сериал «Миллиарды», «Место под соснами» с Райном Гослингом.
Читайте РБК в Telegram.
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов