В ЮАР выпал снег. Видео

Video

В Южно-Африканской Республике выпал снег, сообщает Reuters.

Непогода стала причиной затруднений на дорогах: на записи видно увязшую в снегу машину, которую вытягивают специальные службы.

Холодный фронт принес в ЮАР снегопады, ливни и шквалистый ветер, вызвав перебои с электроснабжением. Непогода накрыла восточные районы страны в начале недели.

В Восточно-Капской провинции из-за сложных погодных условий произошло ДТП, в котором погибли пять человек, сообщили представители местных властей.

В зимние месяцы, с июня по август, в ЮАР регулярно выпадает снег, а температура опускается ниже нуля.

В последний раз снег в ЮАР выпал в сентябре 2024 года. Тогда из-за снежной бури в некоторых регионах страны ввели оранжевый уровень погодной опасности.

Снег заблокировал дороги и повредил имущество населения, а в некоторых районах из-за непогоды пропала сотовая связь.