В ЮАР выпал снег. Видео
В Южно-Африканской Республике выпал снег, сообщает Reuters.
Непогода стала причиной затруднений на дорогах: на записи видно увязшую в снегу машину, которую вытягивают специальные службы.
Холодный фронт принес в ЮАР снегопады, ливни и шквалистый ветер, вызвав перебои с электроснабжением. Непогода накрыла восточные районы страны в начале недели.
В Восточно-Капской провинции из-за сложных погодных условий произошло ДТП, в котором погибли пять человек, сообщили представители местных властей.
В зимние месяцы, с июня по август, в ЮАР регулярно выпадает снег, а температура опускается ниже нуля.
В последний раз снег в ЮАР выпал в сентябре 2024 года. Тогда из-за снежной бури в некоторых регионах страны ввели оранжевый уровень погодной опасности.
Снег заблокировал дороги и повредил имущество населения, а в некоторых районах из-за непогоды пропала сотовая связь.
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