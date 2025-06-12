 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан в ответ на критику Зеленского посоветовал «поблагодарить венгров»

Орбан в ответ на критику Зеленского: Украина должна поблагодарить венгров
Сюжет
Военная операция на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в открытой угрозе Будапешту и дал совет «поблагодарить венгров», цитирует политика hvg.hu.

Ранее Зеленский заявил, что Орбан встал на антиукраинскую позицию. «Политика Виктора, к сожалению, антиукраинская. И антиевропейская», — сказал украинский лидер. Он считает, что венгерский премьер хочет использовать конфликт в своих интересах на выборах. Орбан, возможно, считает, что сможет «добиться успеха с помощью нефти и газа», и поэтому «делает ставку на хорошие отношения» с Россией и плохие с Украиной, предположил Зеленский.

«Венгрия открыто и грубо подверглась угрозам со стороны украинцев», — уверен Орбан.

Он сказал, что в Киеве считают неприемлемым вариант, если Украине не дадут членство в Европейском союзе (ЕС), а потому «угрожают, шантажируют и нападают» на Венгрию. Вместо того, чтобы так себя вести, Украина должна «поблагодарить венгров и выразить свое уважение Венгрии», заявил Орбан.

«Мы разрешили их беженцам покинуть страну через Венгрию. Мы позволили им пользоваться всеми государственными услугами в Венгрии, мы оказывали им помощь, мы лечили их солдат, мы давали образование их детям», — отметил он.

Орбан объяснил причину критики Зеленского в адрес Венгрии
Политика
Виктор Орбан

Ранее Орбан объяснял критику Зеленского тем, что «венгры не хотят умирать за Украину».

Венгрия открыто выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, а также — продолжения военных действий в этой стране.

В апреле советник Орбана — Балаш Орбан (однофамилец) заявил, что полная интеграция Киева в Евросоюз в течение нескольких лет обойдется примерно в €2,5 трлн. По словам Балаша Орбана, такая сумма превышает нынешний бюджет ЕС в 12 раз.

Позже премьер Орбан заявил, что украинская экономика неэффективна, а страна не обладет реальным суверенитетом, чтобы принимать ее в союз. Кроме того, если Украина станет членом Евросоюза, это приведет к «бесконечной войне».

Читайте РБК в Telegram.

Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США

Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции

СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине

Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке

Маск извинился за свои посты о Трампе

Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Виктор Орбан Венгрия Владимир Зеленский
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Орбан объяснил причину критики Зеленского в адрес Венгрии
Политика
Орбан заявил о нежелании венгров умирать за Украину
Политика
Орбан заявил, что Россия «понимает только язык силы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Аэропорты Внуково и Шереметьево временно прекратили полеты Политика, 01:42
Трамп принял верительные грамоты у посла России Политика, 01:36
Reuters узнал о подготовке США к частичной эвакуации посольства из Ирака Политика, 01:23
Бессент призвал оценивать «непредвиденные последствия» санкций Политика, 00:56
Орбан в ответ на критику Зеленского посоветовал «поблагодарить венгров» Политика, 00:43
Ученые из Канады открыли новый вид тираннозавра Общество, 00:08
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 11 июн, 23:59
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кобзев наградил мужчин, пытавшихся сбить вылетавшие из фуры дроны камнями Политика, 11 июн, 23:48
Умер Брайан Уилсон — сооснователь Beach Boys и «архитектор поп-музыки» Общество, 11 июн, 23:13
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 11 июн, 22:12
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России Политика, 11 июн, 22:10
«Динамо» не захотело отдавать рекордсмена по голам «Авангарду» Спорт, 11 июн, 21:57
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки» Политика, 11 июн, 21:44
Бессент заявил, что США летом может ждать дефолт по госдолгу Политика, 11 июн, 21:34