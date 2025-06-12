Орбан в ответ на критику Зеленского посоветовал «поблагодарить венгров»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в открытой угрозе Будапешту и дал совет «поблагодарить венгров», цитирует политика hvg.hu.

Ранее Зеленский заявил, что Орбан встал на антиукраинскую позицию. «Политика Виктора, к сожалению, антиукраинская. И антиевропейская», — сказал украинский лидер. Он считает, что венгерский премьер хочет использовать конфликт в своих интересах на выборах. Орбан, возможно, считает, что сможет «добиться успеха с помощью нефти и газа», и поэтому «делает ставку на хорошие отношения» с Россией и плохие с Украиной, предположил Зеленский.

«Венгрия открыто и грубо подверглась угрозам со стороны украинцев», — уверен Орбан.

Он сказал, что в Киеве считают неприемлемым вариант, если Украине не дадут членство в Европейском союзе (ЕС), а потому «угрожают, шантажируют и нападают» на Венгрию. Вместо того, чтобы так себя вести, Украина должна «поблагодарить венгров и выразить свое уважение Венгрии», заявил Орбан.

«Мы разрешили их беженцам покинуть страну через Венгрию. Мы позволили им пользоваться всеми государственными услугами в Венгрии, мы оказывали им помощь, мы лечили их солдат, мы давали образование их детям», — отметил он.

Ранее Орбан объяснял критику Зеленского тем, что «венгры не хотят умирать за Украину».

Венгрия открыто выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, а также — продолжения военных действий в этой стране.

В апреле советник Орбана — Балаш Орбан (однофамилец) заявил, что полная интеграция Киева в Евросоюз в течение нескольких лет обойдется примерно в €2,5 трлн. По словам Балаша Орбана, такая сумма превышает нынешний бюджет ЕС в 12 раз.

Позже премьер Орбан заявил, что украинская экономика неэффективна, а страна не обладет реальным суверенитетом, чтобы принимать ее в союз. Кроме того, если Украина станет членом Евросоюза, это приведет к «бесконечной войне».