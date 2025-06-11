Совет фонда «Защитники Отечества» определил новые направления помощи

Фото: fond_ZO / Telegram

Наблюдательный совет государственного фонда «Защитники Отечества» на заседании в Москве определил новые направления поддержки ветеранов и членов семей погибших участников военной операции на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал фонда.

Фонд включит в контур работы действующих военных с инвалидностью, расширит работу с членами семей пропавших без вести участников военной операции, а также займется внедрением государственной информационной системы «Защитник Отечества» для более эффективной коммуникации с ветеранами и членами семей участников боевых действий.

Замминистра обороны, председатель фонда Анна Цивилева сообщила, что за два года работы фонда удалось решить свыше 96% запросов от ветеранов военной операции и их родных.

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Фонд «Защитники Отечества» работает с апреля 2023 года, он создан по инициативе президента России Владимира Путина. Организация содействует ветеранам и семьям погибших участников военной операции в получении социальной, медицинской, психологической и юридической помощи, а также реабилитации и профессиональном переобучении.