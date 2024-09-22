Южную Африку накрыл сильный снегопад. Видео
Сильная снежная буря пронеслась по Южно-Африканской Республике, заблокировав дороги и повредив имущество населения, сообщает местное издание The Citizen.
По данным газеты, сильная снежная буря накрыла центральные районы провинции Квазулу-Натал, заблокировав автомобилистов с вечера 20 сентября на трассе N3, которая соединяет Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье.
Издание Times Live пишет, что на автомагистрали забиты все четыре полосы движения. Некоторые водители бросают свои автомобили, из-за чего их приходится убирать с дороги, чтобы не мешать расчистке снега.
Кроме этого, снегопад также нанес ущерб и имуществу людей. В городе Леди Смит женщина рассказала, что из-за снега обрушилась крыша дома ее соседа.
В некоторых районах из-за снегопада также отсутствует мобильная связь.
Правительство провинции Квазулу-Натал сообщило, что некоторым автомобилистам доставили теплые одеяла и воду, застрявшим на дорогах помогают гуманитарные организации.
По словам синоптика южноафриканской метеорологической службы Лутандо Масимини, в ближайшие часы может выпасть еще больше снега. В некоторых частях страны также ввели оранжевый уровень погодной опасности.
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