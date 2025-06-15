В Москве впервые откроют историческую часть Склифа для горожан

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Столичные власти готовят масштабную программу ко Дню медицинского работника, который в этом году приходится на 15 июня, чтобы выразить признание специалистам столичного здравоохранения. В частности, на территории исторической части НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского во вторник откроют сад благодарности столичным медработникам, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Первый в России госпиталь, который принял под своей крышей людей всех сословий, наполнится новым, глубоким смыслом, — подчеркнула вице-мэр. — Новый сад будет доступен для всех жителей города до конца лета. Но первыми его увидят сами врачи в рамках его торжественного открытия 17 июня».

Анастасия Ракова уточнила, что в рамках праздничного приема медицинские работники смогут насладиться концертом и посетить экскурсии по обычно закрытой исторической части усадьбы.

Центральным элементом сада станут специально выращенные для него розы сорта La Perla — жемчужные цветы отсылают к имени Прасковьи Жемчуговой, в честь которой в ХIХ веке на Сухаревской площади был заложен Дворец милосердия, который впоследствии превратился в Шереметевскую больницу. В 70-е годы XIX века здесь открылось «приходящее отделение» — бесплатная амбулатория, а в больнице появились операционные с новейшим оборудованием, лаборатории и рентген-аппараты. С приходом советской власти медучреждение начало вести круглосуточный и экстренный прием, а уже в 1919 году Моссовет решает создать в Шереметевской больнице станцию скорой помощи, которая работает до настоящего времени.

Ранее заммэра Ракова наградила проект НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского «Разработка и внедрение методов хирургического восстановления мозгового кровотока» XXI премией города Москвы за научные достижения в области медицины.