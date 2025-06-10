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В Москве отметили лучшие инновационные проекты столичных медиков

Заммэра Ракова наградила лауреатов конкурса в области медицинских инноваций
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Столичные власти в преддверии Дня медицинского работника (в этом году приходится на 15 июня) назвали лауреатов XXI премии города Москвы за научные достижения в области медицины. Лауреатами профессионального конкурса становятся наиболее эффективные и инновационные проекты, способствующие развитию здравоохранения и медицинской науки в столице и получившие общественное признание, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которая наградила шесть проектов-победителей.

«Мы вручаем премии города Москвы в области медицины не только как знак уважения и признания ваших больших достигнутых результатов, но и как благодарность за труд, который стоит за этой работой, — подчеркнула вице-мэр. — Вы талантливые профессионалы, настоящие новаторы, которые действительно могут решить задачу, поставленную перед нами мэром».

Отметим, что отбор команд проводился в несколько этапов: общественно-профессиональное голосование, научная экспертиза, а также заседание Экспертного совета по присуждению премии совместно с Советом главврачей столичного депздрава.

В итоге в число лауреатов вошли проекты:

  • «Инновационные стратегии диагностики, лечения и профилактики социально значимых стресс-ассоциированных расстройств», проект, разработанный НПЦ имени З.П. Соловьева, медики которого нашли биомаркеры, связанные со стресс-ассоциированными расстройствами, и на их основе создали лечебные программы для пациентов;
  • «Московская программа ранней диагностики рака предстательной железы», реализованная в ММНКЦ имени С.П. Боткина, специалисты которого на основе полученных данных разработали методы диагностики и лечения РПЖ, что позволило снизить смертность от данного вида онкологии и улучшить качество жизни пациентов;
  • «Определение генетических нарушений при немелкоклеточном раке легкого с помощью высокопроизводительного секвенирования», примененное в МГОБ № 62, врачи которой разработали алгоритм молекулярно-генетического анализа и теперь точнее выбирают таргетную, химио- или иммунотерапию, а также оптимизируют показания к операции в зависимости от результатов диагностики;
  • «Генетические предикторы тяжелой лекарственной гиперчувствительности замедленного типа» — это проект, разработанный врачами ГКБ № 52 в рамках создания алгоритма скрининга HLA-генов для выявления риска развития угрожающих жизни реакций на лекарства;
  • «Разработка и внедрение методов хирургического восстановления мозгового кровотока» — проект, применяемый в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, нейрохирурги которого внедрили в московские клиники технологии для лечения поражений магистральных церебральных артерий, аневризм, аномалии Киммерле и других сосудистых и опухолевых заболеваний головы и шеи с вовлечением крупных артерий;
  • «Цифровой госпиталь», разработанный совместно специалистами комитета госуслуг Москвы, депздрава и департамента информационных технологий. Авторы проекта описали алгоритмы перехода на безбумажный документооборот городских стационаров, позволяющий больницам переходить на цифровой формат работы, что является одним из наиболее важных этапов создания единой цифровой платформы в сфере здравоохранения.

Анастасия Ракова в ходе награждения лауреатов премии отметила высокие темы развития столичной медицины и сформулировала амбициозную задачу, которую поставило правительство Москвы. «Мы хотим, чтобы московская медицина, как и наш город, стала одной из лучших в мире, — уточнила заммэра. — Мы можем построить самые современные здания, купить вам лучшее оборудование, но этого мало — нужны люди. Не только профессионалы, но и неравнодушные люди, которые не останавливаются на достигнутом, которым всегда мало, потому что они знают, что могут сделать больше и лучше».

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Теги
инновации в медицине премия Москва департамент здравоохранения Анастасия Ракова
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