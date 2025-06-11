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Умер немецкий скульптор и художник Гюнтер Юккер

Гюнтер Юккер
Гюнтер Юккер (Фото: Fabian Strauch / dpa / Global Look Press)

Немецкий скульптор и художник Гюнтер Юккер умер в Германии в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Bild со ссылкой на семью Юккера.

Художник умер в университетской клинике Дюссельдорфа. Причина смерти в сообщении не названа.

Гюнтер Юккер родился в 1930 году в немецком Вендорфе. Его детство пришлось на военные и послевоенные годы, что очень повлияло на художественное мировоззрение Юккера. В 1961 году мужчина, разочаровавшись в социалистических идеалах, бежал из Восточной Германии и обосновался в Дюссельдорфе, новой культурной столице ФРГ.

Мировую известность Юккеру принесла разработанная им техника создания рельефных композиций — сотни гвоздей, вбитых в холсты, создают игру света и тени, которая меняется в зависимости от перспективы. Его работы были вдохновлены пережитым опытом Второй мировой войны и сочетали в себе физический труд, медитативность и осмысление насилия, боли и примирения. Он стал одним из ключевых представителей группы Zero.

Юккер участвовал во многих крупных выставках по всему миру, создавал масштабные инсталляции, а его произведения находятся в собраниях ведущих музеев. Среди знаковых работ — оформление капеллы бундестага и рельеф в здании Генеральной ассамблеи ООН в Женеве. Даже в преклонном возрасте он продолжил лично курировать экспозиции своих выставок и создавать новые работы.

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В 1988 году большая выставка работ Юккера проходила в СССР — в московском Центральном доме художника. Также работы художника периодически демонстрировали на выставках в России.

«Осенью 1988 года он звонко вбил свой модернистский гвоздь в Центральный дом художника на Крымском Валу. Этот жест Юккера, известного своими композициями, где главную роль играют забиваемые куда ни попадя стальные гвозди, подходил к слову «перестройка»: впереди были разрушение Берлинской стены, демонтаж коммунистических памятников и создание «архитектуры» новой Европы. Это была едва ли не первая масштабная (820 работ), официально поданная и снабженная помпезным каталогом выставка современного западного художника, выглядевшая для осаждавших ее советских зрителей гораздо необычнее и авангарднее экспозиции живописи Фрэнсиса Бэкона, параллельно открытой в Третьяковской галерее», — написал о выставке Юккера художник и искусствовед Андрей Хлобыстин.

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Александра Озерова
художник смерть некролог Германия Дюссельдорф
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