Spiegel узнал о решении Мерца назначить посла на Украине главой разведки
Канцлер Германии Фридрих Мерц принял решение о смене руководителя Федеральной разведывательной службы страны (BND), его место займет посол ФРГ на Украине, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
Когда решение вступит в силу, нынешний глава BND Бруно Каль покинет свой пост и, по информации издания, станет послом Германии в Ватикане. Место Каля в таком случае займет действующий посол ФРГ в Киеве Мартин Егер. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако, по данным Spiegel, такое решение власти страны уже приняли.
Каль проработал на посту главы БНД восемь лет, на этой должности, подчеркивает Spiegel, его неоднократно критиковали: за недооценку прихода талибов к власти и, например, утечку секретной информации.
Мартин Егер работал в Афганистане, Ираке, с 2023 года служит послом на Украине. Он также занимал должности в МИДе и Минфине. Издание считает, что Егер должен усилить эффективность разведки, а немецкое правительство планирует увеличить ее финансирование, сделав работу BND более гибкой, особенно в сфере технической разведки и работы за рубежом.
В начале мая Мерц со второй попытки стал канцлером Германии, бундестаг большинством голосов избрал лидера христианских демократов главой ФРГ.
Уже в середине месяца, 14 мая, Мерц обозначил приоритетом своего правительства преобразование вооруженных сил страны в самую сильную армию Европы. Об этом он заверил в инаугурационной речи и отметил, что правящая коалиция «предоставит все необходимые бундесверу финансовые ресурсы».
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