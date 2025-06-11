Spiegel узнал о решении Мерца назначить посла на Украине главой разведки

Мартин Егер (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Канцлер Германии Фридрих Мерц принял решение о смене руководителя Федеральной разведывательной службы страны (BND), его место займет посол ФРГ на Украине, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.



Когда решение вступит в силу, нынешний глава BND Бруно Каль покинет свой пост и, по информации издания, станет послом Германии в Ватикане. Место Каля в таком случае займет действующий посол ФРГ в Киеве Мартин Егер. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако, по данным Spiegel, такое решение власти страны уже приняли.

Каль проработал на посту главы БНД восемь лет, на этой должности, подчеркивает Spiegel, его неоднократно критиковали: за недооценку прихода талибов к власти и, например, утечку секретной информации.



Мартин Егер работал в Афганистане, Ираке, с 2023 года служит послом на Украине. Он также занимал должности в МИДе и Минфине. Издание считает, что Егер должен усилить эффективность разведки, а немецкое правительство планирует увеличить ее финансирование, сделав работу BND более гибкой, особенно в сфере технической разведки и работы за рубежом.

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