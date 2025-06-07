Опрос показал резкий рост популярности Мерца

Фридрих Мерц (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Популярность канцлера ФРГ Фридриха Мерца выросла до 36%, это на 13 п.п. больше, чем четыре недели назад, когда он вступил в должность, следует из опроса, проведенного институтом Insa для газеты Bild.

Также, по данным опроса, на 8 п.п. выросла популярность федерального правительства — до 37%.

Глава Insa Герман Бинкерт в комментарии изданию пояснил, что большинство немцев поддерживают миграционную политику Мерца и считают успешным недавний визит канцлера к президенту США Дональду Трампу.

Из результатов опроса следует, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Мерца опережает правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), занимающую вторую строчку по популярности. ХДС/ХСС набирает 27% (+1 п.п.), тогда как АдГ — 23% (-1 п.п.).

Bild отмечает, что это наибольший разрыв между двумя партиями с марта. В начале мая они имели практически одинаковый рейтинг (24,5%), но с тех пор популярность ХДС/ХСС растет, а АдГ остается на месте.

Также, по данным опроса, по 1 п.п. потеряли социал-демократы (СДПГ) (до 16%) и «Левая» партия (до 10%). «Зеленые» набрали 11%, а «Союз Сары Вагенкнехт» и «Свободная демократическая партия Германии» (СвДП) — по 4%.

Опрос проводился с 5 по 6 июня 2025 года, в нем приняли участие 1002 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,9 п.п.

Бундестаг большинством голосов избрал Фридриха Мерца канцлером Германии 6 мая. За него проголосовали 325 депутатов при необходимом для победы абсолютном большинстве в 316 голосов. На этом посту он сменил социал-демократа Олафа Шольца, занимавшего пост канцлера с 2021 года.