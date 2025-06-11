Появились кадры передачи тел погибших солдат Украине

Фото: vr_medinskiy / Telegram Фото: vr_medinskiy / Telegram

Глава российской делегации в Стамбуле и помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский опубликовал первые кадры передачи тел погибших солдат Украине в соответствии со «стамбульскими договоренностями».

«Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов вооруженных сил России. <...> Теперь их можно будет предать земле по-христиански», — написал Мединский под снимками в своем телеграм-канале. По его словам, работа в ближайшие дни продолжится.

На опубликованных Мединским снимках видно, как из одного рефрижератора тела в белых мешках переносят в кузов другого стоящего рядом грузовика. Похожие кадры с рефрижераторами появились и в телеграм-канале координационного штаба Украины по вопросам военнопленных.

Обменять тела погибших военных в формате «6000 на 6000» Москва и Киев договорились во время второго раунда прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. Уже 7 июня Мединский заявил, что в район обмена в рефрижераторах доставлено 1212 тел украинских военных, однако Киев отказался забирать их и перенес процедуру на неопределенный срок.

Вторая попытка провести обмен телами с российской стороны была предпринята 8 июня. В тот же день руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что начало обмена запланировано на неделю с 9 по 15 июня.