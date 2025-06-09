Лавров: Трампу и Путину не нужны по телефону никакие прелюдии и предисловия

Лавров рассказал, что Трампу и Путину не нужны «прелюдии» в разговорах

Между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным установились настолько рабочие отношения, что оба, начиная по телефону разговор друг с другом, сразу переходят к делу. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, рабочие. Им не нужны никакие прелюдии, предисловия» — сказал министр на полях проходящего в Москве «Форума будущего — 2050». По его словам, это наилучший способ излагать свою позицию.

«Тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд» — пояснил Лавров. Он также назвал президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио «политиками, которые хотят работать» над отношениями с Россией.

При этом Лавров призвал «не обольщаться», так как неизвестно, каким образом будет разворачиваться в дальнейшем ситуация внутри действующей администрации США.

В прошлую среду, 4 июня, Владимир Путин и Дональд Трамп провели четвертый телефонный разговор с начала 2025 года. В течение примерно часа президенты обсудили результаты второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также атаки Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном.