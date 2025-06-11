Из Москвы в Петербург отправилась «Аврора» с рекордным числом пассажиров

Пассажиры садятся в скоростной двухэтажный поезд «Аврора» (Москва — Санкт-Петербург) на Ленинградском вокзале в Москве, 11 июня 2025 года (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Двухэтажный скоростной поезд «Аврора», следующий из Москвы в Санкт-Петербург, отправился с Ленинградского вокзала Москвы 18-вагонным составом с рекордным количеством пассажиров. Таким образом, «Аврора» попадет в Книгу рекордов России, передает ТАСС.

Ранее об отправке 11 июня состава с рекордным числом пассажиров сообщила пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

«С Ленинградского вокзала Москвы скоростной двухэтажный поезд № 744 «Аврора» отправится в Санкт-Петербург с 18-ю вагонами в составе, в которых будут перевезены 1 504 пассажира. Таким образом «Аврора» войдет в Книгу рекордов России», — говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что рекорд будет зафиксирован в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест».

Состав из 18 вагонов рассчитан на 1 504 пассажирских места. Фактически в поезде разместятся 1 515 человек, включая детей до пяти лет, которые следуют без отдельного места вместе с родителями.

Обычно при полной схеме поезда «Аврора» в 15 вагонов в нем одновременно могут ехать 1 200 пассажиров.

Как сказано на официальном сайте организации, «Книга рекордов России» — это проект, «целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов».

Рекорды, установленные людьми, могут быть занесены в книгу только в том случае, если потенциальный рекордсмен был гражданином России на момент установления рекорда.

В ноябре 2024 года в Книгу рекордов России вошел Поезд Деда Мороза. За три месяца он проехал более 33 тыс. км.