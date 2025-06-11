Это произошло после того, как на президентских выборах победил оппозиционный кандидат

Зачем Туск решил поднять вопрос о доверии правительству в сейме Это произошло после того, как на президентских выборах победил оппозиционный кандидат

Премьер-министр Польши Дональд Туск решил поставить вопрос о доверии правительству в сейме. На недавних президентских выборах победил кандидат от оппозиционной PiS Кароль Навроцкий. Устоит ли кабинет — в материале РБК

Дональд Туск (Фото: Leon Neal / Reuters)

Почему Туск инициировал рассмотрение вопроса о доверии

11 июня сейм Польши (нижняя палата парламента) рассмотрит вопрос о доверии правительству. Инициировал процедуру премьер-министр Дональд Туск, отреагировав таким образом на победу во втором туре президентских выборов Кароля Навроцкого — кандидата, поддерживаемого оппозиционной консервативной партией «Право и справедливость» (PiS). Представляющий правящие силы Рафал Тшасковский отстал от него меньше чем на 2 п.п. — 49,11% против 50,89%.

Анонсируя свое решение, Туск подчеркнул, что кабинет ждет непростое сотрудничество с новым главой государства и его команда уже подготовила соответствующий план. Тем не менее, как заявил премьер, его реализация потребует «единства и мужества» партнеров по коалиции и первой проверкой на прочность станет голосование о вотуме недоверия.

Согласно Конституции, президент вправе накладывать вето на любое решение сейма; оно может быть преодолено только большинством в две трети голосов, которым нынешняя правящая коалиция не располагает. Этим правом активно пользовался прежний президент Анджей Дуда, также представлявший PiS. В результате часть реформ, провозглашенных правительством Туска, застопорилась. Не исключено, что Навроцкий продолжит эту практику.

PiS была у власти в республике восемь лет, до выборов 2023 года. Сформированное ею консервативное правительство серьезно испортило отношения с ЕС. Реформа национальной судебной системы, которая, с точки зрения Брюсселя, поставила под сомнение ее независимость, привела к тому, что Еврокомиссия ввела финансовые санкции против Польши, заблокировав предназначенные ей €35 млрд из фондов ЕС. Возглавив правительство, Туск запустил свою серию реформ, призванных вернуть страну на европейский путь развития, в том числе представил комплекс мер, направленных на ликвидацию контроля PiS над судебной системой и СМИ, а также пообещал вернуть право на аборты. Из-за президентского права вето реализация реформ стала непростой задачей.

Польский портал Onet отметил, что, поднимая вопрос о доверии правительству, Туск прежде всего старается пресечь слухи о возможном объявлении внеочередных парламентских выборов после неудачных для правящей коалиции президентских. Однако еще до победы Навроцкого премьер обещал реорганизовать правительство и сократить число министерств. Сейчас активно обсуждается возможность привлечения к работе кабинета Тшасковского.

По итогам парламентских выборов 2023 года ни одной из партий не удалось получить парламентское большинство. Правившая тогда PiS набрала 35,38% голосов, «Гражданская коалиция» Туска — 30,7%, «Третий путь» — 14,4%, «Левые» — 8,61%, а ультраправая «Конфедерация» — 7,16%. Сначала президент Анджей Дуда поручил сформировать правительство PiS во главе с Матеушем Моравецким, но им не удалось заручиться необходимой поддержкой. В итоге коалиционное соглашение в ноябре подписали «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые»: они располагают 248 местами в сейме из 460 при 194 у PiS.

Устоит ли кабинет Туска

Вотум недоверия правительству в Польше выносится простым большинством голосов в присутствии не менее половины установленного законом числа депутатов. Однако отставка кабинету Туска, скорее всего, не грозит: как сообщает Rzeczpospolita, несмотря на споры внутри правящей коалиции, все три входящие в нее партии намерены голосовать 11 июня в поддержку правительства.

Однако издание предупреждает, что Туск теряет поддержку населения, поскольку запущенные им реформы так и не принесли ожидаемых результатов. По данным исследования компании Social Changes, проведенного по заказу телеканала wPolsce24, только 20% опрошенных сочли, что команда Туска выполняет свои предвыборные обещания. Rzeczpospolita отмечает, что у премьера сегодня нет плана, как выиграть парламентские выборы 2027 года и не отдать власть PiS, представители которой сейчас «плывут на волне успеха Навроцкого».

Ведущий научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Олег Михалев убежден, что запланированное на 11 июня голосование в сейме не приведет к смене правительства. «Для нынешних властей победа Навроцкого на президентских выборах была неожиданностью. Таким образом, общество вынесло, скажем так, желтую карточку правительству. Поставив вопрос о доверии, Туск, наоборот, планирует подтвердить прочность правящей коалиции. Цели это правительство поменять нет. И с этим все участники коалиции согласны», — заявил РБК эксперт.

По его мнению, для PiS единственная возможность вернуться к власти — заключить соглашение с «Конфедерацией», однако при нынешней расстановке сил в парламенте им вместе не хватит голосов для формирования правительства. «В качестве третьего партнера подошла бы Крестьянская партия (PSL). Хотя, например, закулисные переговоры PiS с ее представителями накануне голосования в сейме по вотуму недоверия провалились. Консерваторам не удалось переманить их на свою сторону», — подмечает Михалев.

Результаты последнего опроса исследовательского центра IBRIS, который был проведен уже после президентских выборов, показывают, что партия Туска располагает большей поддержкой, чем консерваторы: у «Гражданской коалиции» — 32,3%, у PiS — 28,3%. За «Левых» — 6,3%, за «Третий путь» — 5,1%. Самый большой прирост поддержки показала крайне правая «Конфедерация» — у нее теперь 20,7%.

По мнению Михалева, даже если Туску и Навроцкому не удастся договориться о сотрудничестве, правящая коалиция продержится до следующих выборов. «Предпосылок для роспуска парламента и досрочных выборов нет. Нынешние правящие силы крайне заинтересованы в том, чтобы не допустить возвращения PiS. Кроме того, несмотря на победу Навроцкого, говорить о правом дрейфе в Польше не приходится. Разрыв во втором туре президентских выборов оказался минимальным за всю историю (369,5 тыс. голосов). То, что на этот раз победила консервативная правая Польша, — это скорее заслуга протестного голосования», — заключил эксперт.

11 июня в Королевском замке в Варшаве Навроцкому должны вручить официальный документ Национальной избирательной комиссии об утверждении результатов выборов. Верховный суд страны недавно начал рассмотрение дел о возможных нарушениях во время избирательного процесса. После победы Навроцкого стали распространяться слухи о фальсификациях на избирательных участках; в том числе появилась петиция с требованием пересчета голосов, которую подписали уже более 160 тыс. граждан.

Член Национальной избирательной комиссии Польши Рышард Калиш заявил 10 июня, что зафиксированные нарушения во втором туре были столь незначительными, что не могли оказать влияния на итоги. Рассмотрение всех протестов должно завершиться до 2 июля; к этому времени Верховный суд также обязан принять решение о действительности выборов. Только после этого может быть проведена инаугурация нового президента.