Песков заявил об отсутствии в расписании Путина праздничных мероприятий

Песков: мероприятий праздничного характера в честь Дня России у Путина не будет

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин не будет проводить праздничных мероприятий в честь «Дня России», предусмотрены только серьезные встречи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мероприятий праздничного характера не будет. Завтра будут серьезные мероприятия», — ответил он на соответствующий вопрос.

Помимо совещаний и вручения золотых медалей Героев Труда и государственных премий, Путин также встретится с участниками программы «Время героев».

В среду 11 июня, в Москве накануне праздника «Дня России» пройдет концерт на Красной площади. По данным «Комсомольской правды», на нем, в частности, выступят Shaman, Александр Розенбаум и Валерия. Вход на мероприятие будет свободным.

В связи с праздником россиян, которые работают на пятидневке, ждет короткая рабочая неделя — с 9 по 11 июня. Выходными будут четыре дня подряд — с 12 по 15 июня включительно. Помимо выходного в праздник, 12 июня, правительство перенесло еще один выходной день с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.