В центре Москвы перекроют движение накануне Дня России
На нескольких улицах в центре Москвы 11 июня будет перекрыто движение, это связано с проведением концерта ко Дню России. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
«11 июня с 07:00 до 23:00 будет закрыто движение на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади», — говорится в сообщении.
Припарковаться на этих улицах с полуночи 11 июня до окончания концерта будет также нельзя. А уже с полуночи 10 июня будет запрещена парковка на Фрунзенской набережной.
Концерт пройдет накануне Дня России на Красной площади. По данным «Комсомольской правды», на нем, помимо прочих, выступят Shaman, Александр Розенбаум и Валерия. Вход на мероприятие будет свободным.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин ранее объявил о бесплатной парковке по всему городу в праздничные выходные 12–14 июня.
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