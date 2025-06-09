В центре Москвы перекроют движение накануне Дня России

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На нескольких улицах в центре Москвы 11 июня будет перекрыто движение, это связано с проведением концерта ко Дню России. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«11 июня с 07:00 до 23:00 будет закрыто движение на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади», — говорится в сообщении.

Припарковаться на этих улицах с полуночи 11 июня до окончания концерта будет также нельзя. А уже с полуночи 10 июня будет запрещена парковка на Фрунзенской набережной.

Концерт пройдет накануне Дня России на Красной площади. По данным «Комсомольской правды», на нем, помимо прочих, выступят Shaman, Александр Розенбаум и Валерия. Вход на мероприятие будет свободным.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ранее объявил о бесплатной парковке по всему городу в праздничные выходные 12–14 июня.