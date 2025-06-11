В МИДе выразили тревогу из-за отсутствия реакции Запада на действия Киева
Россия встревожена отсутствием какой-либо реакции со стороны западных стран на просьбу Москвы повлиять на Киев и прекратить эскалацию, заявил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Речь шла об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские военные аэродромы.
«Но мы в данном случае увидели крайне тревожное проявление пренебрежения <...> со стороны тех государств <...> кто управлял этой акцией в режиме реального времени», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Рябкова, отсутствие реакции Вашингтона и Лондона на требования Москвы означает признание их соучастия в подобного рода действиях.
Атака ВСУ произошла 1 июня. Минобороны сообщило, что FPV-дроны были применены для атак на аэродромы в Ивановской, Рязанской, Амурской, а также Мурманской и Иркутской областях.
В первых трех регионах все атаки были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Кроме того, в конце мая и начале июня были подорваны железнодорожные пути в нескольких российских регионах.
Ранее The Atlantic узнало, что американский президент Дональд Трамп недоволен украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи с атаками на российские военные аэродромы.
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