Мошенники научились похищать деньги под видом школьных психологов
Телефонные мошенники стали представляться методистами или психологами из школы с целью выманить у родителей информацию для получения доступа к «Госуслугам» и банковским счетам, сообщили РБК пресс-служба ВТБ.
Там уточнили, что в ходе разговора злоумышленники могут запрашивать персональные данные ребенка или реквизиты паспорта и номер СНИЛС. Они также могут попросить жертву установить на смартфон «тестовое приложение», которое откроет доступ к устройству.
Свои просьбы мошенники часто объясняют предстоящим «обязательным психологическим тестированием» в школе или необходимостью составить характеристику для получения ребенком итоговой аттестации. Иными словами, используя школьную тематику, стали играть на родительских чувствах, отметили в ВТБ.
«Они создают искусственное ощущение срочности, специально используют официальные термины вроде «государственная аттестация» или «характеристика ученика», чтобы вызвать доверие и помешать жертве трезво оценить ситуацию», — пояснил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности и вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
Чаще всего злоумышленники звонят наугад, рассчитывая на растерянность людей. Поэтому жертвой может стать человек любого пола, возраста, социального статуса, места жительства и даже тот, у кого нет детей или они вышли из школьного возраста.
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