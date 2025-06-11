В приграничье Брянской области появятся свободные экономические зоны

Фасовки минеральных удобрений дистрибуционно-логистического центра группы «ФосАгро» в Брянской области (Фото: Владимир Горовых / ТАСС)

На ряд приграничных территорий Брянской области будет распространен режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба правительства. Там отметили, что это позволит поддержать местные предприятия. Соответствующее постановление уже подписано.

«Резиденты свободной экономической зоны, в частности, могут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6% — говорится в сообщении.

Также предприятия также могут рассчитывать на нулевую ставку налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроектов, и освобождение от уплаты налога на имущество и режим свободной таможенной зоны.

С момента создания свободной экономической зоны в новых регионах в 2023 году ее участниками стали более 350 компаний, работающих в промышленности, строительстве и в сфере добычи полезных ископаемых, отметили в правительстве.

С 1 июля 2024 года появилась возможность, согласно подписанному президентом России закону, расширить режим СЭЗ и на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях, граничащие с Украиной.

В октябре 2024 года режим свободной экономической зоны уже распространили на отдельные территории Брянской области.

«Режим СЭЗ вводится в целях сохранения инвестиционной активности наших предприятий в период проведения специальной военной операции, а также в целях поддержки предприятий, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины» — объяснил тогда брянский губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, благодаря полученным льготам местные предприниматели смогут снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить жителей приграничных населенных пунктов необходимыми товарами и услугами.