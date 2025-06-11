В Северной Ирландии жгут дома и машины на антимигрантских акциях

В Северной Ирландии жгут дома и машины на антимигрантских акциях. Видео

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Сотни бунтовщиков в масках напали на полицейских, а также устроили поджоги домов и машин в городе Баллимене в Северной Ирландии на второй день антимигрантских протестов, сообщает Reuters.

Беспорядки вспыхнули накануне, 10 июня. Поводом для протестов стало изнасилование несовершеннолетней девочки, в котором подозревают приезжих.

Предполагаемый случай изнасилования девочки произошел в Баллимине вечером 7 июня. Полиция задержала двух 14-летних подростков. Им были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, оба подростка отрицают вину.