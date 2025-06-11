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Предприниматель с Кубани рассказал, как ему угрожала банда Цапков

Предприниматель с Кубани Дорошенко рассказал, как ему угрожала банда Цапков

Предприниматель из Краснодарского края Валерий Дорошенко рассказал об угрозах его семье со стороны членов банды Цапков в случае отказа подписывать документы о слиянии компании Дорошенко с другим предприятием, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Бизнесмен попросил в суде взыскать с Вячеслава Цеповяза, Федора Стрельцова и Владимира Алексеева деньги и проценты за использование чужих денежных средств.

Компания Дорошенко ООО «Кубань-Контракт» осуществляла поставки горюче-смазочных материалов сельхозпредприятиям. Цеповяз и Стрельцов, которые также получали поставки, предложили принять участие в своем холдинге.

«Со слов Цеповяза, ему стало известно о том, что в отношении него и членов его семьи, в случае его отказа войти в состав ООО «Агро-Полтавченское», будут приняты меры <...> с угрозой «расправиться», — говорится в документах.

Предприниматель сначала отказывался, однако после многократных угроз его семье и ребенку согласился подписать документы. Кущевский суд требования Дорошенко удовлетворил, однако апелляционная инстанция данное решение отменила, уточнило агентство.

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Банда Цапков действовала на Кубани в 1990-х и 2000-х годах, ее участники совершали убийства, грабежи, изнасилования. В 2010 году ее участники убили 12 человек, в том числе детей, в станице Кущевской, нескольких участников банды приговорили к тюремным срокам.

В частности, главу группировки Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, он умер в 2014 году в СИЗО. Вячеслава Цеповяза в 2013 году приговорили к 19 годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Полина Харчевникова
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