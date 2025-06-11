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Политика ,  
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Китай предложил организовать на Сахалине производство БПЛА

Китайские партнеры предложили организовать на Сахалине ряд крупных центров, в том числе по производству беспилотников, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. Обсуждение прошло в рамках российско-китайского форума с участием губернатора региона Валерия Лимаренко.

«[Китайские] компании выразили интерес в реализации проектов в сферах сельского хозяйства, торговли, беспилотных технологий и по другим направлениям», — говорится в сообщении.

Так, с предложением по локализации производства китайских беспилотников на Сахалине выступила инвестиционная группа «РУНФА». Лимаренко назвал перспективной для региона тему беспилотных летательных аппаратов. Он напомнил, что в регионе их используют для различных целей: слежение за лесными пожарами, свалками, а также поиск пропавших людей.

Кроме этого, на территории региона предложили построить оптово-распределительный центр, тепличный комплекс для выращивания овощей, фруктов и ягод, а также торгово-развлекательный комплекс «Шелковый путь».

На Сахалине появился первый в России дронопорт «Пушистый»
Технологии и медиа
Фото:пресс-служба правительства Сахалинской области

Лимаренко не раз называл беспилотные технологии одним из приоритетных направлений промышленного развития. Так, в конце мая в Корсаковском районе Сахалинской области появился первый в России дронопорт — аэродром Пушистый.

Дронопорт — посадочная площадка, предназначенная для эксплуатации только беспилотными воздушными судами.

«Сегодня наш регион — единственный в России, где разрешены полеты беспилотных и пилотируемых судов в одном воздушном пространстве», — заявил тогда глава Сахалинской области.

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Теги
Полина Харчевникова
Сахалинская область беспилотники Китай Валерий Лимаренко
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