Минобороны потребовало взыскать почти ₽38 млн с завода «Машиностроитель»
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от Минобороны к ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель» с требованием взыскать почти ₽38 млн. Соответствующая информация размещена на сайте суда. Заявление было зарегистрировано в пятницу, 6 июня.
Точная сумма исковых требований составляет ₽37 млн 926 тыс. При этом подробности дела в карточке не раскрыты.
Воскресенский завод «Машиностроитель» занимается производством оборудования для жилищно-коммунального хозяйства, для гидромеханизации и горнодобывающей промышленности, а также металлообработкой, стальным и чугунным литьем и машиностроением.
В конце мая оборонное ведомство подало также два иска к АО «Воентрог» с требованием взыскать ₽134 тыс. Подробности дела тогда также указаны не были. Предварительное судебное заседание назначили на 7 июля на 10:45 мск.
До этого Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы иск к ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» на сумму почти ₽2,7 млрд.
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