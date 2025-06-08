 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны потребовало взыскать почти ₽38 млн с завода «Машиностроитель»

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от Минобороны к ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель» с требованием взыскать почти ₽38 млн. Соответствующая информация размещена на сайте суда. Заявление было зарегистрировано в пятницу, 6 июня.

Точная сумма исковых требований составляет ₽37 млн 926 тыс. При этом подробности дела в карточке не раскрыты.

Воскресенский завод «Машиностроитель» занимается производством оборудования для жилищно-коммунального хозяйства, для гидромеханизации и горнодобывающей промышленности, а также металлообработкой, стальным и чугунным литьем и машиностроением.

Минобороны попросило взыскать с «Военторга» ₽134 тыс.
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В конце мая оборонное ведомство подало также два иска к АО «Воентрог» с требованием взыскать ₽134 тыс. Подробности дела тогда также указаны не были. Предварительное судебное заседание назначили на 7 июля на 10:45 мск.

До этого Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы иск к ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» на сумму почти ₽2,7 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Минобороны иски Арбитражный суд заводы
Материалы по теме
Минобороны попросило взыскать с «Военторга» ₽134 тыс.
Политика
Минобороны потребовало взыскать ₽2,6 млрд с завода «Вымпел»
Политика
Арбитраж отменил предписание ФАС о взыскании ₽578 млн с «Акрихина»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Собянин сообщил о десятом сбитом дроне с начала суток Политика, 09:26
МВД напомнило о хитростях при разговоре с мошенниками Общество, 09:07
Самые доходные дивидендные акции России — 2025: рейтинг «РБК Инвестиций» Инвестиции, 09:00
Суд взыскал с Хабенского долг за ЖКХ Общество, 08:48
Politico рассказало, чем США грозят «сокрушительные» санкции Грэма Политика, 08:36
Основатель Group-IB Илья Сачков подал шесть исков к колонии Политика, 08:28
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе Спорт, 08:13
Российские военные уничтожили 61 беспилотник над восемью регионами Политика, 07:54
Феномен дропов: что это значит и можно ли случайно нарушить закон РБК и ИВИ, 07:49
В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты Общество, 07:47
Российские школьники 5-7 классов перейдут на новую программу по истории Общество, 07:33
На подлете к Москве с начала суток уничтожили десять дронов Политика, 07:12
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло семи Политика, 06:55