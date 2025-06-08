Минобороны потребовало взыскать почти ₽38 млн с завода «Машиностроитель»

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от Минобороны к ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель» с требованием взыскать почти ₽38 млн. Соответствующая информация размещена на сайте суда. Заявление было зарегистрировано в пятницу, 6 июня.

Точная сумма исковых требований составляет ₽37 млн 926 тыс. При этом подробности дела в карточке не раскрыты.

Воскресенский завод «Машиностроитель» занимается производством оборудования для жилищно-коммунального хозяйства, для гидромеханизации и горнодобывающей промышленности, а также металлообработкой, стальным и чугунным литьем и машиностроением.

В конце мая оборонное ведомство подало также два иска к АО «Воентрог» с требованием взыскать ₽134 тыс. Подробности дела тогда также указаны не были. Предварительное судебное заседание назначили на 7 июля на 10:45 мск.

До этого Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы иск к ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» на сумму почти ₽2,7 млрд.