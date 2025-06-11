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Технологии и медиа ,  
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В Роспотребнадзоре заявили о возможности ИИ создать опасные токсины

Искусственный интеллект (ИИ) может представлять угрозу биобезопасности, так как способен создавать опасные токсины, ранее не встречавшиеся в природе. Об этом рассказала ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ИИ позволяет анализировать все возможные комбинации аминокислот и атомов и теоретически может сгенерировать вещества, не предусмотренные природой. Такая технология, считает она, требует строгого контроля и регулирования.

«Главное — как эти риски свести к нулю, чтобы новые инструменты, искусственный интеллект и синтетическая биология, были во благо», — подчеркнула Попова.

Она добавила, что сейчас в этой области наблюдается дефицит механизмов международного регулирования, и контроль часто остается на усмотрение самих разработчиков. В качестве одного из действующих инструментов она назвала Конвенцию по запрещению биологического и токсичного оружия.

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Национальные проекты
Фото:Shutterstock

Ранее стало известно, что глава Meta (компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг лично формирует команду для разработки ИИ нового поколения — «сверхразума». Компания создает новую лабораторию, где сосредоточатся исследования в области AGI (Artificial General Intelligence) — искусственного интеллекта с когнитивными возможностями на уровне человека, включая способность к самообучению.

По информации источников Bloomberg и The New York Times, Цукерберг активно участвует в отборе специалистов, для чего создал в WhatsApp групповой чат Recruiting Party, где обсуждают кандидатов. Новым сотрудникам в штаб-квартире Meta в Менло-Парке выделены рабочие места поближе к главе компании. В проекте также будет участвовать компания Scale AI Александра Вана, который присоединится к команде после многомиллиардных инвестиций Meta в эту компанию.

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Роспотребнадзор Анна Попова искуственный интеллект
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