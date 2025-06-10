Зеленский обвинил Венгрию в сборе данных для ввода сил в Закарпатье

Венгерские агенты собирали информацию о расположении воинских частей в Закарпатье, а также возможную реакцию жителей на ввод венгерских миротворцев, утверждает Зеленский. Ранее Киев и Будапешт обвинили друг друга в шпионаже

Владимир Зеленский (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Венгрия через своих агентов собирала информацию о возможной реакции жителей Закарпатья на ввод венгерских миротворцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Так Зеленский ответил на просьбу журналиста прокомментировать недавнее заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании венгерских шпионов. «Будапешт пытался вмешаться во внутренние дела Украины десятками разных способов. Зачем нужно было искать наши уязвимые места в районе украинско-венгерской границы? Зачем венграм нужна была информация о том, где мы разместили С-300?» — сказал он.

По словам украинского президента, он не утверждает, что «Будапешт чего-то хочет», но возникает вопрос, «для кого он собирает информацию». Зеленский отметил, что спрашивал у представителей стран — членов НАТО, просили ли они Венгрию собирать такую информацию, но они ответили, что нет.

«Я президент страны, которая находится в состоянии войны, как бы вы отреагировали на моем месте? Я виню не Виктора (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. — РБК), а KNBSZ (Венгерская военная служба национальной безопасности)», — сказал Зеленский.

В начале мая СБУ заявила, что впервые разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки, которая собирала информацию о наземной и воздушной обороне региона. По подозрению в шпионаже были задержаны два бывших военных ВСУ. Украинская спецслужба утверждала, что куратором одного из военных был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии.

В ответ Виктор Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности на территории Венгрии, в том числе в проведении разведывательных оперативных мероприятий. По словам венгерского премьера, Украина также использует венгерскую оппозицию, чтобы добиться вступления в Евросоюз.

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. По данным венгерских властей, сейчас в Закарпатской области Украины проживают 150 тыс. венгров. Будапешт называл восстановление прав национальных меньшинств одним из условий для вступления Украины в ЕС.