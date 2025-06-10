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Политика ,  
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МВД опровергло включение кимоно в обмундирование полицейских

Юлия Беляева принимает участие в финале конкурса &laquo;Гордость московской полиции&raquo; в Москве
Юлия Беляева принимает участие в финале конкурса «Гордость московской полиции» в Москве (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Кимоно не станет одной из разновидностей формы сотрудника полиции, заявила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, многие СМИ, не разобравшись в содержании нового постановления об изменениях в форменной одежде, сделали ошибочные выводы о якобы появлении кимоно в обмундировании правоохранительных органов.

Волк уточнила, что кимоно будут выдаваться только курсантам и слушателям образовательных организаций для занятий по физической подготовке и отработки боевых приемов борьбы, а по истечении срока ношения одежда будет передана в собственность.

Она также призвала представителей СМИ вникать в содержание нормативных правовых актов, касающихся работы МВД России, и не допускать в своих материалах их двусмысленного толкования.

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Фото:РБК

С 10 июня для сотрудников полиции обновились нормы вещевого обеспечения и изменилось описание форменной одежды.

В нормах появились новые предметы одежды: куртка демисезонная, облегченные брюки, кимоно, облегченные спортивные туфли и т.д. Полицейские будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма вместо одного. Также вместо трех пар шерстяных брюк будут выдавать две. Для женщин также изменились нормы по головным уборам и обуви: вместо шерстяной фуражки будут выдавать шерстяную пилотку, а вместо зимних или демисезонных полусапог на меху — сапоги.

Кроме того, тип выдаваемой обуви всем сотрудникам будет различаться в зависимости от климата. Например, там, где холодно или особо холодно, обувь будет на натуральном меху, где климат умеренный или жаркий — на искусственном.

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