Полицейским обновили форму

В нормах обеспечения сотрудников МВД формой появились новые предметы одежды, изменилось число некоторых выдаваемых комплектов

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Для сотрудников полиции обновились нормы вещевого обеспечения и изменилось описание форменной одежды. С 10 июня вступили в силу поправки в постановление от 13 октября 2011 года «О форменной одежде, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел РФ», пишет «Парламентская газета».

В нормах появились новые предметы одежды: куртка демисезонная, облегченные брюки, кимоно (куртка, брюки, пояс), облегченные спортивные туфли и т. д. Полицейские будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма (куртка с короткими рукавами и брюки) вместо одного. Также вместо трех шерстяных брюк будут выдавать двое. Для женщин также изменились нормы по головным уборам и обуви: вместо шерстяной фуражки будут выдавать шерстяную пилотку, а вместо зимних или демисезонных полусапог на меху — сапоги.

Кроме того, тип выдаваемой обуви всем сотрудникам будет отличаться в зависимости от климата. Например, где он особо холодный или холодный, обувь будет на натуральном меху, где умеренный или жаркий — на искусственном.

Полицейским выдают различные предметы формы на летнее, зимнее время и межсезонье. У каждой вещи, головного убора или обуви есть свой срок службы. Например, зимний костюм для сотрудников МВД младшего начальствующего и рядового состава выдается на три года, летний облегченный костюм — на год, шерстяной китель — на пять лет, ботинки — на полтора года, зимняя или демисезонная обувь — на три.

Форма полицейских обновилась в 2013 году вслед за реформой органов внутренних дел и переименованием милиции в полицию в 2011 году. Особенностью новой формы стал темно-синий цвет вместо темно-серого.