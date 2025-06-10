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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости отстаивать роль России в победе над нацизмом

Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Российское государство должно твердо отстаивать правду о решающей роли своего народа в разгроме нацизма, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Видеозапись опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул значимость сохранения исторической памяти о подвигах поколения победителей, назвав ее важной для будущего страны как в моральном, так и в государственном смысле.

«Вновь, обращаю внимание, мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма», — сказал президент.

Путин добавил, что необходимо продолжать системную работу по историческому просвещению и «борьбе с фальсификацией истории».

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Политика
Владимир Путин

Путин регулярно делает заявления о необходимости сохранения исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом. В апреле 2025 года он призвал дать отпор тем, кто пытается возродить идеологию национального превосходства.

«Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. Мы должны давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — сказал президент.

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