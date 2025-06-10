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В Москве «похищение» девушки объяснили отправкой в рехаб на лечение

В Москве «похищение» девушки объяснили отправкой в рехаб на лечение
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«Похищение» девушки в столице оказалось отправкой ее в реабилитационный центр для зависимых, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Мать решила отправить дочь на лечение, никакого похищения не было, пояснил собеседник РБК.

СК установил личности всех «похитивших» Щепихина у Ярославского вокзала
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Ранее Mash написал, что в Москве девушку «похитили неизвестные», затолкав ее в машину. Та кричала «помогите». Очевидцы пытались ей помочь, но не смогли. Позже телеграм-канал сообщил, что мать заподозрила девушку в употреблении наркотиков и приехала с помощниками из спецклиники, чтобы забрать ее в рехаб.

В начале июня в Москве на Ярославском вокзале группа людей похитила блогера Арега Щепихина. Его положили в багажник автомобиля с мигалкой и номерами АМР. Позднее полиция заявила о задержании шестерых участников инцидента. Против них возбудили уголовное дело.

В отношении самого Щепихина начали проверку сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД. Против блогера завели уголовные дела экстремизме и разжигании вражды. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, Щепихин «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога».

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Полина Минаева
происшествия Москва похищение реабилитационный центр
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