В австрийском Граце выросло число раненых при стрельбе в школе

Число раненых в результате стрельбы в австрийской школе выросло до 28 человек

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Количество раненых в результате стрельбы в одной из школ австрийского города Грац достигло 28 человек, пишет газета Kronen Zeitung. По ее данным, все они госпитализированы, некоторые — в крайне тяжелом состоянии.

Kurier сообщает о десяти погибших, включая самого 22-летнего стрелка, покончившего с собой. Его жертвами стали один взрослый и восемь учеников. Полиция считает, что преступник действовал в одиночку и в школе уже безопасно.

Стрельба в федеральной высшей школе-гимназии (BORG) в Граце, столице земли Штирия, произошла утром во вторник, 10 июня. По данным Kurier, беспорядочный огонь в двух классах открыл бывший ученик, вооруженный пистолетом и длинноствольным ружьем (предположительно, дробовиком). После этого он покончил с собой в туалете, написала Heute. Власти города привлекли к операции полицейский спецназ «Кобра» и вертолет.

По одной из версий, как пишет Kronen Zeitung, во время учебы в прошлом стрелок был жертвой буллинга со стороны одноклассников.