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Военная операция на Украине ,  
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Бойцы ВДВ в зоне спецоперации получили укороченный автомат Калашникова

Сюжет
Военная операция на Украине

Бойцы ВДВ в зоне спецоперации получили укороченный автомат Калашникова
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Для штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне военной операции разработали укороченный автомат Калашникова АК-12К с учетом пожеланий военных, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Там отметили, что в реалиях современного ближнего боя важны прежде всего габариты оружия, что и было учтено при разработке новой версии автомата.

Новая модификация уже поступила на вооружение бойцов Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ и получила от них положительные отзывы.

«АК-12К полностью соответствует заявленным требованиям и удобен для применения штурмовыми подразделениями ВДВ в условиях городской застройки и траншей, ведения боя на коротких дистанциях, а также для разведывательных групп», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

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Как следует из описания, автоматом стало легче манипулировать, например, при штурме опорного пункта, а в окопах — удобнее вести огонь без упора приклада в плечо и без прямого визуального контакта с целью. Также стрелок может поднимать оружие над головой, резать углы и менять руки.

У новой модификации появился складной, регулируемый по длине приклад, что позволяет подогнать автомат под индивидуальные антропометрические особенности стрелка. Среди других особенностей АК-12К — регулируемая «щека» для удобства прицеливания, эргономичная рукоятка управления огнем и магазин с «окошками» (возможностью визуального контроля количества боеприпасов).

АК-12К изготовлены в расцветке «Мультикам» для сохранения максимальной маскировки штурмовиков, отметили в ведомстве.

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Денис Малышев
автомат Калашникова Минобороны Военная операция на Украине
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