В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили режим ракетной опасности, сообщает МЧС.
Ранее, 4 июня, на черноморском побережье также ввели ракетную опасность. О введении режима в МЧС сообщили в 23:13, о снятии — в 2:12.
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