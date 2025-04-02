Пользователи пожаловались на сбой в ChatGPT

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OpenAI получила много жалоб от пользователей на работу ChatGPT и Sora, сообщила пресс-служба компании.

«Повышенное количество ошибок в ChatGPT. Мы обнаружили, что пользователи сталкиваются с повышенным количеством ошибок для затронутых служб. Мы работаем над внедрением мер по их устранению», — сообщили в компании.

По информации Downdetector, на момент написания новости за сутки на работу ChatGPT пожаловались около 776 пользователей. Пик количества обращений пришелся примерно на 17:45 по мск, тогда их поступило около 59.

Жалуются в основном на то, что чат-бот «не загружается», «не отвечает», «не работает». При этом наибольшее количество претензий (10%) приходит из Казахстана, 5% — из Нидерландов.

По сведениям платформ «Сбой.рф» и Brand Analytics, большого количества жалоб от пользователей не поступало. В редакции РБК проверили ChatGPT на возможные сбои в работе — запрос был удовлетворен ботом в течение трех секунд.

Ранее в декабре пользователи со всего мира сообщили о проблемах с работой сервисов OpenAI, включая поисковик на основе ChatGPT. Это было видно по статистике Downdetector. Тогда проблемы возникли в основном с доступом к сайту и работой мобильного приложения. О сбое сообщали пользователи из Нидерландов, Германии, Казахстана, Польши, Финляндии и других.