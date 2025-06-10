Кремль назвал лауреатов Государственных премий за 2024 год

Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий Российской Федерации (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Объявлены имена лауреатов Государственных премий 2024 года в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В области науки и технологий премии присуждены:

Заведующему кафедрой СПбГУ, доктору физико-математических наук Николаю Кузнецову;

Директору Института археологии РАН Николаю Макарову;

Ведущему сотруднику МФТИ Максиму Никитину.

В области литературы и искусства наград удостоены:

Писатель, драматург Юрий Поляков;

Директор Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова;

Руководитель Московской академической филармонии Александр Чайковский;

Генеральный директор Московской академической филармонии Алексей Шалашов.

За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности:

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности:

Руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.

За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности:

Генеральный директор Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза Георгий Столяренко.

Государственную премию Российской Федерации присуждают с 1992 года за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты. Премии вручает президент в торжественной обстановке. По сложившейся традиции церемония проходит 12 июня — в День России.

Знаки лауреатов Государственной премии за 2023 год получили, среди прочих, президент НИИ Склифосовского Могели Хубутия, молекулярный биолог Петр Чумаков, директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова и скульптор Андрей Коробцов.

Премию в области правозащитной и благотворительной деятельности получили глава автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова и исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин.