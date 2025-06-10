Кремль назвал лауреатов Государственных премий за 2024 год
Объявлены имена лауреатов Государственных премий 2024 года в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В области науки и технологий премии присуждены:
- Заведующему кафедрой СПбГУ, доктору физико-математических наук Николаю Кузнецову;
- Директору Института археологии РАН Николаю Макарову;
- Ведущему сотруднику МФТИ Максиму Никитину.
В области литературы и искусства наград удостоены:
- Писатель, драматург Юрий Поляков;
- Директор Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова;
- Руководитель Московской академической филармонии Александр Чайковский;
- Генеральный директор Московской академической филармонии Алексей Шалашов.
За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности:
- Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности:
- Руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.
За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности:
- Генеральный директор Центра диагностики и хирургии заднего отдела глаза Георгий Столяренко.
Государственную премию Российской Федерации присуждают с 1992 года за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты. Премии вручает президент в торжественной обстановке. По сложившейся традиции церемония проходит 12 июня — в День России.
Знаки лауреатов Государственной премии за 2023 год получили, среди прочих, президент НИИ Склифосовского Могели Хубутия, молекулярный биолог Петр Чумаков, директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова и скульптор Андрей Коробцов.
Премию в области правозащитной и благотворительной деятельности получили глава автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова и исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин.
Читайте РБК в Telegram.
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском
Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото
Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов