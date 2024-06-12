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Президент НИИ Склифосовского стал лауреатом госпремии

Путин подписал указы о присуждении госпремий за 2023 год

Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности за 2023 год. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Лауреатами Государственной премии России в области науки и технологий стали:

  • директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Сергей Готье;
  • президент Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия;
  • президент Курчатовского института Михаил Ковальчук;
  • заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы им. Боткина Марина Минина;
  • научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгений Адамов;
  • заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков;
  • советник гендиректора «Росатома» Владимир Асмолов.

Государственные премии России в области литературы и искусства получили пять человек. Это:

  • скульптор Андрей Коробцов;
  • оперный певец Ильдар Абдразаков;
  • директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова;
  • архитектор Константин Фомин;
  • руководитель Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.

Госпремию в области правозащитной и благотворительной деятельности получили глава автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова и исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин.

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Теги
Владимир Путин лауреат премии премия награждение Курчатовский институт НИИ им. Н.В. Склифосовского

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