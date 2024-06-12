Президент НИИ Склифосовского стал лауреатом госпремии
Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности за 2023 год. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Лауреатами Государственной премии России в области науки и технологий стали:
- директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова Сергей Готье;
- президент Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия;
- президент Курчатовского института Михаил Ковальчук;
- заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы им. Боткина Марина Минина;
- научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгений Адамов;
- заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Петр Чумаков;
- советник гендиректора «Росатома» Владимир Асмолов.
Государственные премии России в области литературы и искусства получили пять человек. Это:
- скульптор Андрей Коробцов;
- оперный певец Ильдар Абдразаков;
- директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова;
- архитектор Константин Фомин;
- руководитель Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов.
Госпремию в области правозащитной и благотворительной деятельности получили глава автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова и исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин.