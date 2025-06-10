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Бизнес ,  
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Бизнес назвал правительству недостатки законопроекта о «российской полке»

«Ведомости»: предприниматели выступают против законопроекта о «российской полке»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Производители и поставщики продуктов питания направили в российское правительство письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой не поддерживать законопроект о «российской полке» в его нынешней версии, пишут «Ведомости».

Среди подписантов — члены Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также семь профильных объединений, включая Национальную мясную ассоциацию, Союзмолоко, Рыбный союз и некоторые другие.

Авторы обращения указывают, что законопроект нарушает принцип свободы экономической деятельности, так как обязывает магазины заключать контракты с конкретными производителями. Также подписанты опасаются, что без преференций могут остаться товары иностранных производителей, изготовление которых локализовано в России. Притом что эти компании являются резидентами, платят налоги и развивают бизнес. Кроме того, в письме Мишустину говорится об отсутствии упоминания в документе товаров из дружественных стран, что требует доработки законопроекта.

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Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Законопроект о «российской полке» обсуждают в правительстве с весны 2023 года. Если он будет принят, магазинам придется выделять определенное пространство на витринах и стеллажах под продукцию, произведенную в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Против ранних версий законопроекта выступило Минэкономразвития. Там указали, что документ может ограничить права иностранных владельцев товарных знаков, локализовавших в России свое производство, отмечает издание.

В конце 2024 года Минпромторг обновил свой законопроект, который позволит уравнять конкурентные возможности отечественных и иностранных брендов, заявил глава ведомства Антон Алиханов. В начале июня 2025 года он сообщил, что в ближайшее время законопроект направят на рассмотрение в Госдуму.

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