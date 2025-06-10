Под выпуск мефедрона житель Подмосковья купил двухэтажный дом с баней

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Сотрудники МВД в Московской области пресекли деятельность подпольной лаборатории, в которой производили синтетические наркотики, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По информации МВД, житель Домодедовского района переоборудовал под лабораторию заранее купленный двухэтажный жилой дом площадью более 300 кв. м. с прилегающим участком и баней. Там были обустроены закрытые зоны разгрузки и хранения прекурсоров, а также изготовления и сушки наркотиков. Кроме того, была установлена система вентиляции и фильтрации воздуха и современная система видеонаблюдения.

При задержании мужчины в его доме были обнаружены кристаллические вещества и жидкости, а также лабораторное оборудование. Также было изъято более 98 кг мефедрона и свыше 1300 кг наркотической смеси, содержащей в своем составе тот же наркотик. Оптовая стоимость изъятого вещества превышает полмиллиарда рублей, отметили в полиции.

В отношении жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фигуранта заключили под стражу.

4 июня МВД сообщило о ликвидации в частном доме в Челябинской области нарколаборатории, в которой каждый месяц производили примерно полтонны запрещенных веществ. В рамках расследования задержаны и помещены под стражу двое мужчин.