 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Под выпуск мефедрона житель Подмосковья купил двухэтажный дом с баней

Под выпуск мефедрона житель Подмосковья купил двухэтажный дом с баней
Video

Сотрудники МВД в Московской области пресекли деятельность подпольной лаборатории, в которой производили синтетические наркотики, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По информации МВД, житель Домодедовского района переоборудовал под лабораторию заранее купленный двухэтажный жилой дом площадью более 300 кв. м. с прилегающим участком и баней. Там были обустроены закрытые зоны разгрузки и хранения прекурсоров, а также изготовления и сушки наркотиков. Кроме того, была установлена система вентиляции и фильтрации воздуха и современная система видеонаблюдения.

При задержании мужчины в его доме были обнаружены кристаллические вещества и жидкости, а также лабораторное оборудование. Также было изъято более 98 кг мефедрона и свыше 1300 кг наркотической смеси, содержащей в своем составе тот же наркотик. Оптовая стоимость изъятого вещества превышает полмиллиарда рублей, отметили в полиции.

Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В отношении жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фигуранта заключили под стражу.

4 июня МВД сообщило о ликвидации в частном доме в Челябинской области нарколаборатории, в которой каждый месяц производили примерно полтонны запрещенных веществ. В рамках расследования задержаны и помещены под стражу двое мужчин.

Читайте РБК в Telegram.

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах

Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту

Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней

Орбан: Россия понимает только язык силы

Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году

На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая

Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»

Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео

HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
МВД Ирина Волк Московская область нарколаборатотория лаборатория наркотики
Материалы по теме
МВД завело дело об отмывании 1 млрд руб. доходов от продажи наркотиков
Общество
Силовики задержали организаторов маркетплейса по торговле наркотиками
Общество
Задержание обналичивших 1 млрд руб. от продажи наркотиков. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
«Русский Север»: как медиафорум помогает развивать регионы Отрасли, 11:30
Правительство отменило повышенные пошлины на питание для недоношенных Экономика, 11:27
Роскачество обнаружило в мясных полуфабрикатах патогены и антибиотики Общество, 11:24
В России появился новый миллиардер Бизнес, 11:21
Овечкин и Панарин сыграют в матче между российскими звездами НХЛ и КХЛ Спорт, 11:15
Под выпуск мефедрона житель Подмосковья купил двухэтажный дом с баней Общество, 11:15
В Якутии нашли подавший сигнал бедствия Ан-2 Общество, 11:13
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Создавая ценность вместе: как IT-бизнес России формирует клиентский опыт Тренды, 11:13
Бум безналичных: почему бесконтактные платежи стали популярны Отрасли, 11:09
Захарова ответила на критику Баку слов Мединского о спорном Карабахе Политика, 11:08
Грету Тунберг депортировали из Израиля Политика, 11:06
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Курс биткоина приблизился к рекорду. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:04
Юра Борисов снимется в еще одном зарубежном фильме. Кого он сыграет Life, 10:58