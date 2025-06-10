Правительство отменило повышенные пошлины на питание для недоношенных
Правительство России решило отменить повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых продуктов из недружественных стран ради многообразия и повышения их доступности на отечественном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.
Там уточнили, что речь идет о продукции лечебного, диетического и специализированного питания, произведенной в государствах, «предпринимающих меры, нарушающие экономические интересы России».
«Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.
Постановление подписано и будет опубликовано в ближайшее время, отметили в пресс-службе.
Повышенные пошлины на импорт отдельных товаров из недружественных стран были установлены в декабре 2022 года. В перечень такой продукции попали, в частности, парфюмерная продукция, вино и пиво, фанера, обои, кондитерские изделия, аккумуляторы и некоторые другие импортные товары. Этот перечень регулярно меняется.
Читайте РБК в Telegram.
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском
Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото
Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов