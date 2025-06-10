Правительство отменило повышенные пошлины на питание для недоношенных

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Правительство России решило отменить повышенные ввозные пошлины на ряд социально значимых продуктов из недружественных стран ради многообразия и повышения их доступности на отечественном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.

Там уточнили, что речь идет о продукции лечебного, диетического и специализированного питания, произведенной в государствах, «предпринимающих меры, нарушающие экономические интересы России».

«Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.

Постановление подписано и будет опубликовано в ближайшее время, отметили в пресс-службе.

Повышенные пошлины на импорт отдельных товаров из недружественных стран были установлены в декабре 2022 года. В перечень такой продукции попали, в частности, парфюмерная продукция, вино и пиво, фанера, обои, кондитерские изделия, аккумуляторы и некоторые другие импортные товары. Этот перечень регулярно меняется.