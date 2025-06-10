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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ нашла заминированный схрон во взятой под контроль Богоявленке в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Силовики обнаружили заминированный тайник с оружием во взятом под контроль селе Богоявленка в ДНР, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Взрывотехники ФСБ обезвредили мины-ловушки, после чего оперативники изъяли тайник. Обнаруженное вооружение будет передано для использования подразделениями Минобороны России, уточнили в ФСБ.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В ведомстве отметили, что среди изъятого вооружения были 48 различных мин, 670 патронов к стрелковому оружию и 340 кумулятивных выстрелов.

Минобороны сообщило о взятии Богоявленки в конце октября 2024 года.

В мае сотрудники ФСБ нашли тайник с иностранным вооружением украинских диверсантов в городе Курахово в ДНР. Тогда были изъяты два пулемета, 20 гранатометов, 300 выстрелов к автоматическим гранатометам, четыре противотанковые мины, 36 минометных снарядов калибра 120 мм и более 30 гранат.

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Евгений Вахляев
ФСБ ДНР Военная операция на Украине схрон тайник оружие
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