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Военная операция на Украине ,  
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Над двумя районами Калужской области сбили семь беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

За ночь над двумя районами Калужской области сбили семь беспилотников, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории Сухиничского и Боровского районов уничтожены 7 БПЛА. По предварительным данным пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков аппаратов работают оперативные группы, уточнил Шапша. На месте падения одного из беспилотников в Боровском районе была повреждена кровля и остекление трех частных домов, никто не пострадал.

В Калужской области обломки БПЛА рухнули на машины с пассажирами
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Ранее, в ночь на 6 июня, силы ПВО уничтожили пять беспилотников на границе города Обнинска и Боровского района региона. Как уточнил тогда глава Калужской области, обломки одного из беспилотников упали на автомобильную дорогу. Тогда незначительно были повреждены четыре автомобиля, пассажиры при этом серьезных травм не получили, добавил Шапша.

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Полина Харчевникова
Владислав Шапша Калужская область беспилотники
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