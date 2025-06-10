Трамп прокомментировал возможное употребление наркотиков Маском
Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что предприниматель Илон Маск не употреблял наркотики в Белом доме. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, трансляцию вел Forbes Breacking News.
«Я действительно не знаю. Я так не думаю. Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения, и я просто желаю ему всего хорошего», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
Вопрос был задан в связи с недавней статьей The New York Times, которая вышла 6 июня. Тогда, как написала газета со ссылкой на источники в окружении политика, Трамп высказал предположение, что поведение Маска может быть связано с употреблением наркотиков.
Конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как миллиардер публично раскритиковал налоговый законопроект президента, назвав его угрозой для бюджета. По мнению Маска, инициатива президента нивелирует попытки сократить госрасходы — одну из задач, которую он сам курировал в Белом доме.
В ответ республиканец назвал Маска «сумасшедшим» и пригрозил пересмотреть госконтракты с его компаниями.
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