Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска и Пулково

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск», — написал он в своем телеграм-канале.

Соответствующие меры ввели для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко. Затем, через семь минут, в 05:02 мск, он сообщил о приостановке работы Санкт-Петербургского аэропорта Пулково.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угроз атак беспилотников. По данным Росавиации, помимо аэропорта Нижнекамска за 10 июня временно приостановили работу воздушные гавани Тамбова, Казани, Самары, Саратова и Калуги. Последний аэропорт возобновил свою работу примерно в 3:40 мск, написал Кореняко. Остальные аэропорты, на момент создания материала, остаются закрыты.