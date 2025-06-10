Аэропорты Самары и Казани приостановили полеты

Воздушная гавань Самары (Курумоч) временно не принимает и не отправляется рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Самара», — написал он в своем телеграм-канале в 3:30 мск.

Ограничения ввели также в аэропорту Казани. Об этом Кореняко сообщил в 3:35 мск.

По данным Росавиации, на момент создания материала, ограничения на полеты, помимо Самары и Казани, за ночь 10 июня ввели еще в трех российских аэропортах — Саратове, Тамбове и Калуге. Меры действуют до сих пор.